Плохие новости для Путина: в России резко ухудшили прогнозы по нефти и газу

В России ухудшили ряд прогнозов по работе нефтегазового сектора на ближайшие три года. Добыча нефти и газа, а также экспорт энергоресурсов могут значительно сократить.

Какие прогнозы Минэкономики по нефти и газу?

Об этом в базовом сценарии на 2026 – 2029 годы сообщило Министерство экономики России, пишет Reuters.

Минэкономики представило два сценария развития событий в нефтегазовой отрасли. Но ни один из них не дает надежду на увеличение доходов и развитие сектора.

Базовый сценарий

В базовом сценарии прогноз добычи нефти и газового конденсата на 2026 год министерство снизило до 511 миллионов тонн, или 10,22 миллиона баррелей в сутки. Ранее ожидали 525,2 миллиона тонн.

Прогнозы на последующие годы также были пересмотрели в направлении снижения.

Ожидания по экспорту сырой нефти в этом году "урезали" на 4,5 миллиона тонн – до 237,2 миллиона тонн.

На следующий год прогноз сократили еще существеннее – на 16,5 миллиона тонн, а именно до 227,4 миллиона тонн.

Негативный сценарийрой

Негативный сценарий предусматривает более низкие цены на сырье. По нему добыча нефти в 2026 году может упасть до 497,2 миллиона тонн, а в следующем – составлять лишь 502,2 миллиона тонн.

Экспорт нефти при таком сценарии также будет сокращаться два года подряд:

до 223,6 миллиона тонн в 2026 году;

и до 213,8 миллиона тонн в 2027 году.

Даже к 2029 году прогнозируемые показатели, вероятно, не превысят уровень 2025 года.

Важно! Налоговые поступления от нефти и газа обеспечивают около четверти доходов федерального бюджета России. Но еще важнее то, что ухудшение прогнозов для нефтегазовой отрасли – это лишь часть широкого пересмотра экономических ожиданий на фоне миллиардных расходов на войну, процентных ставок и санкций – и все эти ожидания Москве приходится снижать.

Почему прогнозы для отрасли ухудшили?

Российская нефтегазовая отрасль оказалась перед рядом проблем. С одно стороны, на нее давят западные санкции, которые ограничивают экспорт энергоресурсов. А с другой, серьезных ударов наносят атаки украинских дронов на энергетическую инфраструктуру.

Как следствие, России даже пришлось сократить добычу нефти в начале апреля этого года. Кроме того, остановились поставки сырой нефти единственным оставшимся российским трубопроводом в Европу, пишет Reuters.

По подсчетам, Москва могла сократить добычу нефти примерно на 300 – 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним уровнем первых месяцев года. Это самое резкое падение за последние шесть лет.

Кроме успешных ударов украинских дронов, этому также способствовали санкции США против Индии и ограничения доступа России к рынкам сбыта.

Как пояснил 24 Каналу американский эксперт по геополитике, энергетической безопасности и рынков нефти и газа Томас О'Доннел, единственным крупным покупателем фактически у России остался Китай, но он уже и так перенасыщен российской нефтью.

Для Украины критически важно подорвать главный источник российских денег – и именно это сейчас происходит. США тоже часть этой кампании: они давят на Индию санкциями и одновременно обеспечивают ее альтернативной нефтью из Венесуэлы и других источников, чтобы она не возвращалась в Россию,

– отметил О'Доннел.

Заметьте! В то же время сегодня Индия все равно остается одним из главных покупателей российской нефти. Дело в том, что страна является третьим по величине импортером сырья в мире. Но война в Иране отрезала Нью-Дели от нефти с Ближнего Востока, поэтому сейчас Россия спасает индийскую экономику своими поставками.

Как дроны наносят удары по нефтяной отрасли России?

В последние месяцы Вооруженные силы Украины существенно усилили атаки по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В апреле и в начале мая под удары попали сразу несколько ключевых предприятий, из-за чего временно прекратили работу шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов, среди которых "Нижегороднефтеоргсинтез", Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский НПЗ, "Пермнефтеоргсинтез" и "Кинеф".

После серии таких ударов российская нефтепереработка ощутила серьезный спад. По данным Bloomberg, объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня с 2009 года - около 4,69 миллиона баррелей в сутки.

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире 24 Канала отметил, что в результате атак на НПЗ Россия могла недополучить до 30% доходов, что создает дополнительное давление на ее энергетический сектор и бюджетные доходы.