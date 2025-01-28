Имеет ли право на субсидию семья, чей доход составляет 20 гривен

В Украине право на субсидию имеют те семьи, которые должны оплатить за жилищно-коммунальные услуги ту сумму, которая превышает установленный для них обязательный платеж. Однако их домохозяйство должно соответствовать определенным критериям.

Получит ли субсидию семья с доходом в 20 тысяч гривен

В то же время размер обязательного процента платежа за ЖКУ зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека, сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности он также зависит от среднемесячного дохода на одного члена семьи. Например, в семье есть двое взрослых (родители), и каждый из них получает ежемесячный доход в размере 10 тысяч гривен (то есть в сумме это 20 тысяч гривен). Также среди членов семьи есть один несовершеннолетний ребенок.

Тогда расчет субсидии имеет следующий вид:

20 000 гривен делится на 3 (количество людей в семье);

далее делится на 2 920 (прожиточный минимум в стране);

еще делится на 2;

умножается на 15 (среднемесячный совокупный доход домохозяйства).

Получается, что 17% - это обязательный платеж семьи. Далее 20 000 следует умножить на 17%. Таким образом получается сумма 3 400 гривен.

Если сумма начислений за коммунальные услуги в пределах социальных норм будет превышать эту сумму (например, 3 800 гривен), то разница - это и есть сумма субсидии, которую получит хозяйство. Если с 3 800 вычесть 3 400, вот получаем 400. 400 гривен и есть сумма субсидии.

Важно! Конечная стоимость коммунальных услуг по ним зависит от стоимости их предоставления в каждом отдельном населенном пункте.