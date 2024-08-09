ПФУ увеличил свой доход благодаря росту зарплат

До сих пор для ПФУ считается существенным риском неопределенность с финансированием военных расходов до конца года. Доходы регулятора выросли на 8,6% до 481,5 миллиарда гривен в январе-июле 2024 года.

Доход ПФУ

В 2024 году ожидается значительный рост доходов ПФУ, прежде всего благодаря повышению уровня занятости и росту заработных плат. Такое развитие событий приведет к увеличению поступлений от единого социального взноса на общеобязательное пенсионное и социальное страхование.

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Поступления от ЕСВ в начале года выросло на 13,1%, до 292,9 миллиарда гривен. Зато трансфер из государственного бюджета упал на 1% – до 143,1 миллиарда гривен.

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по налогам и финансам Это в очередной раз подчеркивает комплексность вопроса покрытия разрыва в расходах на сектор безопасности и обороны, что влечет за собой ряд вызовов и сложных решений, которые нужно будет принимать.

Чиновники выражают обеспокоенность относительно потенциального влияния неопределенности, связанной с военным финансированием, на ПФУ до конца года. Это касается критически важных расходов, связанных с заработной платой и денежным обеспечением военнослужащих. Кроме того, прогнозы по поступлениям от единого социального взноса существенно снизились с начала года, что вызывает беспокойство относительно финансовой стабильности фонда.