Россия заработала рекордную сумму на экспорте энергоносителей в год, когда вторглась в Украину

Экспорт российского минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в 2022 году составил 383,7 миллиарда долларов. Это рекорд в денежном выражении не менее с 1995 года.

Рекордный заработок

Об этом свидетельствуют данные статистики внешней торговли, опубликованной Федеральной таможенной службой (ФТС). Также согласно данным Росстата – это самый большой заработок за историю современной России, чему способствовали высокие цены на нефть и газ в 2022 году

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До этого всего Россия выручила от экспорта энергоносителей в 2013 году почти 376 миллиардов долларов, что меньше против дохода в 383,7 миллиарда долларов по результатам 2022 года.

Обновится ли рекорд в 2023 году

Ситуация с ценой нефти

Несмотря на то, что нефть на мировом рынке существенно не просела в цене, Россия вряд ли сможет в этом году не только побить прошлогодние доходы, но и приблизиться к ним. Все потому, что на российскую нефть Urals была введена предельная цена, а стоимость сырья существенно просела.

За первые два месяца 2023 средняя цена Urals упала в 1,8 раза до 49,5 доллара за баррель после начала действия нефтяного эмбарго и ценового потолка.

В марте Россия сократит добычу примерно на 5%.

Доход от экспорта газа

Что касается газа, то из-за потери рынков ЕС и падения цен на газ "Газпром", по разным оценкам, в 2023 году потеряет от 26,5 до 40 миллиардов долларов экспортной выручки.

По данным Международного энергетического агентства, в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа снизились на 38% по сравнению с январем 2022 года.

Федеральная пограничная служба России перестала публиковать статистику по российскому экспорту и импорту в апреле 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций. Владимир Булавин, занимавший должность главы ФТС, объяснял этот шаг необходимостью избежать "некорректных оценок, спекуляций и разночтений по импортным поставкам".