Украина получила от арестованных российских и белорусских активов миллиардный доход

В Бюро экономической безопасности Украины подчеркнули, что арестованное имущество России и Белоруссии уже приносит доход стране.

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АО "Укрзализныця" получило 1,3 миллиарда гривен дохода от коммерческого использования арестованных железнодорожных вагонов и контейнеров, принадлежавших компаниям России и Белоруссии.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало очередную партию арестованного аммиака. Уже продано три партии арестованного аммиака на общую сумму более 910 миллионов гривен.

Таким образом, государство уже получило более 2,2 миллиарда гривен доходов благодаря арестованным БЭБ активам РФ и РБ,

– подытожили в Бюро.

На что идет доход от изъятых активов

Упомянутые активы – вагоны в количестве 17,8 тысячи и более 42 тысяч тонн аммиака были изъяты и арестованы детективами БЭБ у предприятий, прямо или косвенно связанных с компаниями или гражданами России и Беларуси.

Ранее в ведомстве сообщалось, что за счет арестованного БЭБ российского аммиака АРМА приобрело военные облигации на 600 миллионов гривен.

С начала полномасштабной войны Бюро экономической безопасности Украины, в рамках досудебных расследований по уголовным производствам по фактам нарушений в экономической сфере, инициирует арест активов России и Беларуси (физических и юридических лиц). Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование в 22 уголовных производствах.

Бюро экономической безопасности с начала войны инициировало арест российских и белорусских активов на 44 миллиарда гривен.