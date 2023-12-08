Где украинцы берут деньги: НБУ назвал главный источник роста доходов населения
8 декабря 2023, 09:29Читати новину українською
Источник:НБУ
НБУ провели оценку косвенных показателей доходов населения и уже имеют результаты. Оказалось, что доходы украинцев в последнее время выросли в реальном измерении.
Основной источник доходов украинцев
Согласно обзору НБУ, основным источником роста доходов населения остались бюджетные выплаты.
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Чтобы оценить реальное состояние доходов украинцев, ркгулятор учитывает следующие данные:
- средняя пенсия;
- показатель средней заработной платы;
- который учитывается для расчета пенсии (данные ПФУ);
- единый социальный взнос (ЕСВ) общий;
- ЕСВ частного сектора.
Также по косвенным данным НБУ, в Украине и дальше растут зарплаты в частном секторе.Обратите внимание! В ІІІ квартале 2023 года упал показатель средней заработной платы, учитываемый для расчета пенсии, на 1 500 гривен до 14 518 гривен.
Какие долги имеют украинцы в Польше
С января по октябрь этого года польские банки выдали украинцам кредитов на сумму 2,621 миллиарда злотых. Общий долговый баланс украинцев, по данным БИК, к концу октября составил 7,942 миллиарда злотых.
На что украинцы брали кредиты:
- 75% – на приобретение недвижимости;
- 19% – кредиты наличными;
- 2% – кредиты и карты в рассрочку.