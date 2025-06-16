Вместо контрабанды – кассовый чек: что украинцы покупают легально

Украинцы все чаще легально покупают алкоголь, табак и топливо. Это связано с различными факторами, в частности с активной борьбой против теневого бизнеса.

Как растут доходы от табака, алкоголя и горючего

В Украине в течение первых 5 месяцев года значительно выросли официальные выручки от продажи подакцизных товаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Алкогольные напитки

В январе украинцы купили алкогольных напитков почти на 12 миллиардов гривен, в мае – уже на 14,46 миллиардов гривен (+21%).

Основными причинами роста легальных продаж стало усиление контроля со стороны налоговой службы и активизация ресторанного и развлекательного бизнеса.

Табачные изделия

В мае в Украине продали легально табачных изделий табачных изделий на 13,08 миллиарда гривен – больше, чем алкогольных напитков. В январе украинцы потратили на сигареты 10,38 миллиарда гривен.

Высокие продажи табачных изделий связывают с активной акцизной политикой, импортозависимостью сырья и переходом части украинцев на продукцию высшей ценовой категории.

Топливо

В январе в Украине продали 558,3 миллиона литров горючего, а в мае – 639,9 миллиона литров (прирост составил +14,6 %).

Рост объясняют началом полевых работ, активизацией транспорта и логистики и увеличением внутреннего туризма.

Цены на топливо остаются относительно стабильными, что способствует увеличению продаж.

Важно! Налоговая отмечает, что в Украине все больше операций проводят официально через РРО. Это говорит о том, что контроль со стороны налоговых органов усиливается, а легализация розничного рынка постепенно растет.