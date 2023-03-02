Нефтегазовые доходы России обвалились на 40%: рубль уже отреагировал

За год Россия потеряла почти 40% дохода от экспорта своих энергоносителей, что способствовало девальвации рубля. Поэтому российский регулятор вынужден продавать активы из фонда, чтобы покрыть значительно более низкие доходы, чем предполагал бюджет.

Доходы от нефти и газа снизились

Доходы России от экспорта нефти и газа в январе составили 18,5 миллиарда долларов, что на 38% меньше, чем доход в январе 2022 года. Год назад агрессорка получила от экспорта 30 миллиардов долларов по данным Международного энергетического агентства. Reuters.

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Санкции достигли своих целей

В 2022 году Россия получила в результате экспорта нефти и газа около 11,6 триллиона рублей, что эквивалентно 154,68 миллиарда долларов.

Целью западных санкций являлась дестабилизация нефтяных рынков и сокращение доходов России от экспорта нефти и газа. Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что санкции достигли своих целей.

Мы ожидаем, что снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутыми в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям,

– сказал Бироль.

Рубль падает

Сокращение доходов от экспорта энергоресурсов, установление предельной цены на российскую нефть и военные расходы не могли не сказаться на курсе рубля по отношению к доллару, поэтому он, как и ожидалось начал девальвировать.

По состоянию на 2 марта 2023 года курс составляет 75,38 рубля за доллар, от пика в 50 рублей за доллар, достигнутого в конце июля, и примерно на уровне, на котором она была до полномасштабного вторжения в Украину год назад.

Главный экономист BCS Global Markets Наталья Лаврова отметила, что торговые потоки стали главным фактором движения рубля. При наличии контроля за движением капитала и внешней торговли валютой стоимость валюты больше не отражает перспективную оценку состояния экономики. Financial Times.

Россия сдержит падение рубля

В начале марта курс доллара составлял более 140 рублей и обновлял антирекорд по несколько раз в день. Затем курс стабилизировался благодаря повышению процентных ставок до 20% и введению контроля за движением капитала.

Падение рубля сдерживается тем, что Центральный банк России продает авуары в юанях из своего фонда национального благосостояния, чтобы покрыть разницу в бюджете.

Справка: авуары – денежные средства банка, которые находятся на его счетах в иностранной валюте в иностранных банках.

Напомним, что бюджет на 2023 год Кремль планировал с учетом цены на нефть марки Urals на уровне более 70 долларов за баррель. Реальная же цена пока даже меньше предельной цены в 60 долларов за баррель.