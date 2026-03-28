После ослабления санкций США на продажу нефти и нефтепродуктов Россия уже заработала миллиарды долларов, торгуя своим сырьем по миру. Поможет ли это Москве, зависит от продолжительности войны на Ближнем Востоке.

Сколько Россия заработала после ослабления санкций?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время Zoom-конференции с журналистами в субботу, 28 марта, передает 24 Канал.

Владимир Зеленский Президент Украины По заработку на нефти, то за две недели русские заработали где-то 2 миллиарда долларов. Такие данные предоставили наши ребята, которые занимаются санкциями. Это похоже на правду.

По словам Зеленского, сейчас это вряд ли очень поможет Кремлю закрыть "дыры" в государственном бюджете, ведь его дефицит достигает 100 миллиардов. Впрочем, доходы могут значительно возрасти в зависимости от того, сколько будет продолжаться война в Иране.

Президент в очередной раз раскритиковал ослабление нефтяных санкций. Ведь, по его мнению, это не помогает сдержать агрессию России.

Снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает информацию об атаках на американские, ближневосточные, английские базы и тому подобное. Так кто кому помогает? На агрессора надо давить. А здесь снять санкции – это точно не давление,

– подчеркнул украинский лидер.

Заметьте! По подсчетам Киевской школы экономики, в марте поступления России от продажи нефти и газа выросли почти до 24 миллиардов долларов из-за роста цен на энергоносители, вызванное войной в Иране, пишет The Telegraph.

Какие доходы России насчитали в США?

Напомним, что ранее США приостановили санкции на российскую нефть, что уже находится в море, чтобы остановить рост цен в мире. Министерство финансов выдало специальную лицензию, позволив торговать сырьем, загруженной на танкеры до 12 марта.

Лицензия имеет краткосрочное действие, то есть торговать этой нефтью Россия может свободно только месяц – до 11 апреля.

В Минфине США уже заявили, что это 30-дневное ослабление санкций на российские нефтепродукты якобы особо не увеличит доходы Москвы, и та заработает не более 2 миллиардов долларов за месяц.

Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составила бы 2 миллиарда долларов, что составляет один день бюджета страны,

– заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

И, как видим из подсчетов Киева, в США, вероятно, очень просчитались с нефтяными заработками Кремля.

