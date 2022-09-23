Как изменились доходы украинцев с начала войны: опрос КМИС

Более 70% опрошенных украинцев отметили, что их доходы значительно снизились с начала полномасштабной войны в Украине. Вместе с тем более 81% заявил, что жертвовал средства на ВСУ.

Результаты опроса

В августе более 70% опрошенных украинцев заявили о понижении доходов за время российской агрессии.

В мае показатель был на уровне 66%.

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Работа и финансы

Также увеличился и процент людей, потерявших работу. Их количество достигло 33% против 31% – четыре месяца назад. Кроме того, некоторые материальные трудности отметили 40% опрошенных мужчин и 35% женщин, серьезные трудности - 34% мужчин и 26% женщин. Что касается трудностей с деньгами, то с ними постоянно сталкивались 8%, многократно – 13% и иногда – 39%.

Кроме экономических проблем украинцы страдают и из-за других проблем, спровоцированных войной. В частности, ухудшение психического здоровья испытывают 64%, ухудшение физического здоровья – 48%. 42% пострадали из-за разлуки с семьей.

Деньги на ВСУ:

60% жертвовали деньги на гуманитарные нужды,

54% – приютили или помогли ВПЛ,

37% – занимались волонтерством.

Несмотря на все перечисленные трудности, более 81% опрошенных заявили, что с начала полномасштабного вторжения России жертвовали средства на ВСУ.

Ситуация с жильем

Доля людей, столкнувшихся с потерей жилья, выросла с 6% до 9%, с потерей другого имущества – с 8% до 10%.

Также украинцы регулярно сталкиваются с нехваткой сна:

постоянно от этого страдают 9% опрошенных или членов их семей,

многократно с этим сталкивались 24%,

иногда – 38%.