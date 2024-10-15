Самые бедные страны мира имеют самый большой долг за последние 18 лет

Долг беднейших стран мира достиг самого высокого уровня за последние 18 лет, достигнув максимума с 2006 года. Большинство из этих стран сталкиваются либо с долговым кризисом, либо находятся под значительным риском его возникновения.

Какие страны среди самых бедных

Согласно данным Всемирного банка, среднее соотношение долга 26 стран с самыми низкими доходами к их ВВП составляет 72%, говорится в отчете Всемирного банка.

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Несмотря на это, экономики этих стран остаются слабее, чем до пандемии, хотя большинство мира уже частично восстановилась после COVID-19 и продолжает расти.

Интересно! 26 беднейших стран мира, где годовой доход на душу населения не превышает 1 145 долларов, все больше зависят от грантов Международной ассоциации развития и кредитов с почти нулевой процентной ставкой.

Их средний коэффициент долга к ВВП достиг 72%, что является самым высоким показателем за последние 18 лет.

Большинство стран, указанных в исследовании, расположены в Африке к югу от Сахары, такие как Эфиопия, Чад и Конго, но среди них также есть Афганистан и Йемен.

Заметьте! Около двух третей этих стран находятся в состоянии вооруженных конфликтов или имеют трудности с поддержанием порядка из-за слабости институтов и социальной нестабильности, что препятствует иностранным инвестициям и экспорту.

Как поможет Всемирный банк

Всемирный банк планирует привлечь более 100 миллиардов долларов до 6 декабря 2024 года для пополнения фонда Международной ассоциации развития, что превысит рекордные 93 миллиарда долларов, собранные в 2021 году.

Эти средства должны помочь беднейшим странам мира преодолеть финансовые трудности и повысить устойчивость их экономик.

К слову! В своем отчете Всемирный банк рекомендует этим странам совершенствовать системы сбора налогов путем упрощения регистрации плательщиков и администрирования налогов, а также повышать эффективность расходов государственных ресурсов.