17 миллиардов гривен для чернобыльцев: ПФУ имеет долг перед украинцами
27 сентября 2024, 11:30Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсионный фонд Украины задолжал 17 миллиардов гривен для украинцев. Говорится о чернобыльцах, которые недополучили свои выплаты.
Долг ПФУ
По состоянию на 1 августа ПФУ накопило 161,3 тысячи судебных решений, по которым он должен осуществить пенсионные выплаты пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
Читайте также Есть ли в Украине налог на пенсию и какие налоговые льготы имеют пенсионеры
Обратите внимание! Говорится именно о неработающих пенсионерах, проживающих на загрязненной территории.
Чтобы погасить эту задолженность, нужно выделить 17,2 миллиарда гривен из бюджета.
Пенсии пострадавшим от ЧАЭС
- для I группы инвалидности – 6 000 гривен;
- для II группы инвалидности – 4 800 гривен;
- для III группы инвалидности – 3 700 гривен;
- для детей с инвалидностью – 3 700 гривен.