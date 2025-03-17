Долги на энергорынке достигли 100 миллиардов: удастся ли их погасить сейчас

Размер общего долга в энергетике уже превысил 100 миллиардов гривен. Речь идет не только об электроэнергетике, но и газоснабжении.

Есть ли возможность сейчас погасить эти долги

Как отмечает Рябцев, сейчас возможности погасить эти долги нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на 5 Канал.

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Рябцев говорит, что единственным источником финансовых поступлений для многих энергетических компаний является оплата за электроэнергию и газ.

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Если этих средств нет, то и не будет чем гасить долги.

Рябцев отмечает, что решением этой проблемы должны заниматься НКРЭКУ и Кабмин. Причем, в срочном порядке.

Ряд решений уже было принято, но настолько все это происходит медленно и с такими нарушениями действующих нормативных документов, в частности, регламента ВРУ, регламента Кабмина, что это открывает достаточно широкое поле для дальнейших обжалований очень важных и очень нужных решений, которые ждет рынок, точнее даже рынки,

– говорит Рябцев.

Обратите внимание! Рябцев также говорит, что принятие этих решений важно для всех потребителей.