Правительство ищет деньги для погашения долгов на рынке электроэнергии

Украинское правительство работает над системными решениями для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии. В Кабмине отмечают, что урегулирование проблемы долгов является одной из ключевых задач перед следующим отопительным сезоном.

Что будет с долгами на энергорынке?

Поэтому профильным министерствам, НКРЕКП, Укрэнерго и Энергоатому уже поручили подготовить соответствующие механизмы. Детали рассказала премьер-министр Юлия Свириденко в среду, 13 мая.

Прежде всего планируют запустить специальный механизм поставки электроэнергии для теплокоммунэнерго, водоканалов и государственных шахт. Ожидается, что это поможет стабилизировать расчеты и сдержать дальнейшее накопление долгов.

Кроме того, правительство хочет изменить порядок распределения средств теплокоммунэнерго – часть платежей автоматически будут направлять на оплату электроэнергии.

Минобороны должно предложить решение для погашения долгов и проведения текущих расчетов военных подразделений, прежде всего в районах боевых действий.

В свою очередь Минэнерго вместе с Минфином, Минэкономики при участии НКРЭКУ и Укрэнерго должны проработать с международными финансовыми организациями возможность привлечения средств для погашения долгов на балансировочном рынке электроэнергии.

Решить вопрос долгов критически важно для стабильного прохождения следующей зимы,

– подытожила премьер-министр.

Напомним, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что для подготовки к следующему отопительному сезону нужно не менее 5,4 миллиарда евро, а для покрытия этой суммы его ведомство продолжает сотрудничать с Минфином. В частности, Украина надеется на Фонд поддержки энергетики.

Как Украина готовится к следующей зиме?

К слову, для всех областей, городов и общин утверждены "планы устойчивости", срок реализации которых – 1 сентября.

По словам Владимира Зеленского, это документы, которые определяют приоритетные объекты для восстановления, потребность в дополнительной защите инфраструктуры и конкретные задачи для местной власти, чтобы зимой украинцы имели гарантированное тепло и электроэнергию – несмотря на возможные угрозы.

Однако сейчас предприятия тепло- и водоснабжения обеспечены резервным питанием почти на 80%, сообщали в департаменте систем жизнеобеспечения Минразвития. В то же время глава ведомства Алексей Кулеба называл регионы, где темпы работ по альтернативной генерации ниже – это Черновицкая, Полтавская и Херсонская области. Правда, ситуация динамично меняется.

В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт Владимир Омельченко объяснил, что устойчивость украинской энергосистемы системы стоит строить именно через распределенную генерацию.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Для того чтобы система была более энергетически устойчивой, нужно действительно сделать распределенную генерацию, которую гораздо труднее поражать, потому что ее больше по количеству, ее легче защитить.