Украинцам начисляют долги за разрушенное жилье: как не платить за коммуналку

ВПЛ, которые остались без жилья, считаются должниками из-за неуплаченной коммуналки. Однако долгов можно избежать.

Приходят ли счета за коммуналку в разрушенном жилье

Некоторым украинцам приходят счета на оплату коммунальных услуг за пользование жильем, которое разрушено, или в котором они не проживают, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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В редакцию издания "На пенсии" обратилась 84-летняя Виталия Кучеренко. Она – внутренне перемещенное лицо из села Казацкое Херсонской области. В июне 2023 года из-за разрушения дома переехала в Одессу. Но, несмотря на это, "Херсоноблгаз" до сих пор присылает ей счета: долг якобы накопился с 2022 года и уже составляет 9 000 гривен.

Как избежать долгов

Не платить за коммуналку могут все граждане, которые более 30 дней не жили в своей квартире или доме. Тогда у них появляется право требовать от поставщика коммунальных услуг остановить начисления. Для этого нужно обратиться с заявлением к поставщику и предоставить справку об отсутствии в своем доме. Такой справкой может быть:

справка ВПЛ;

справка о прохождении лечения;

справка о прохождении военной службы;

справка о пересечении границы;

справка, подтверждающая повреждение или разрушение жилья из-за боевых действий.

Обратиться с заявлением и справкой нужно в Центр коммунального сервиса. Там сделают перерасчет на холодную и горячую воду и вывоз мусора. Это можно сделать онлайн или отправить документы по почте.