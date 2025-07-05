Долги за коммуналку накопились: как и когда их можно списать

У украинцев, которые оставили свои дома, могут накапливаться долги за коммуналку. При определенных условиях их могут списать.

Когда могут списать долги за коммуналку

Коммунальные предприятия все чаще обращаются в суд, чтобы взыскать долги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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Однако в случаях, когда с момента возникновения долга прошло более 3 лет, его можно списать. Это понятие определяют как срок исковой давности.

То есть долг могут взыскать за срок, не превышающий трех лет до момента предъявления требования или иска. Однако здесь есть важное уточнение, списать долг можно только если коммунальщики подали на вас в суд. Самостоятельно инициировать иск о списании долга – невозможно.

Однако есть некоторые случаи, когда долг может быть взыскан и за большее количество лет. Так, существует понятие прерывания течения исковой давности. Течение исковой давности прерывается в случае совершения должником действия, свидетельствующего о признании им своего долга. Это, например, уплата долга, просьба о рассрочке или отсрочке его выполнения.

Как списать долги за коммуналку

У вас есть 10 дней с момента получения определения об открытии производства, чтобы подать это ходатайство. Также после вынесения решения у вас будет 30 дней на обжалование.

В рамках апелляции тоже можно просить суд применить срок давности. А если вы не знали, что решение уже есть – можно подать ходатайство о восстановлении срока обжалования. В случае его удовлетворения вы снова получите шанс подать соответствующее заявление.

Как "заморозить" платежки за коммуналку

Не платить за коммуналку могут все граждане, которые более 30 дней не жили в своей квартире или доме. Тогда у них появляется право требовать от поставщика коммунальных услуг остановить начисления. Для этого нужно обратиться с заявлением к поставщику и предоставить справку об отсутствии в своем доме. Такой справкой может быть:

справка ВПЛ;

справка о прохождении лечения;

справка о прохождении военной службы;

справка о пересечении границы;

справка, подтверждающая повреждение жилья из-за боевых действий.

Обратиться с заявлением и справкой нужно в Центр коммунального сервиса. Там сделают перерасчет на холодную и горячую воду и вывоз мусора. Это можно сделать онлайн или отправить документы по почте