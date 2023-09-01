Курс в первый день осени: подешевел ли доллар

В первый день осени доллар и евро в банках остались почти без изменений. Впрочем, в обменниках совсем другая ситуация. Валюты потеряли при покупке от 28 до 38 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 1 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (без изменений против 31 августа), а продажа – 38,17 гривны (+2 копейки).

Читайте также Новые налоги, неизменные пенсии и субсидии, которые могут возрасти: кого коснутся изменения в сентябре

Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,65 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,42 гривны (-28 копеек), а продажа – 38,16 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,85 гривны (-38 копеек), а продажа – 41,65 гривны (+8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,8 гривны (-8 копеек), а продажа – 38 гривен (-1 копейка).

(-8 копеек), а продажа – (-1 копейка). Евро покупают за 41,16 гривны (+10 копеек), а продают за 41,48 гривны (+8 копеек).

Что будет с долларом в первую неделю сентября

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что приемлемыми будут разновекторные колебания доллара и евро в пределах 0,3 – 0,5 гривны. Ширина же спреда ситуативно также может увеличиться до уровня 0,5 – 0,7 гривны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Однако подчеркиваю: такие "рябь" вполне ожидаемы, ведь рынок пытается подстроиться под будущие реалии.

Следовательно, по прогнозам эксперта, коридор колебаний, как и неделей ранее, составит 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.