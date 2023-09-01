Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (без змін проти 31 серпня), а продаж – 38,17 гривні (+2 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,65 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,42 гривні (-28 копійок), а продаж – 38,16 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,85 гривні (-38 копійок), а продаж – 41,65 гривні (+8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,8 гривні (-8 копійок), а продаж – 38 гривень (-1 копійка).

(-8 копійок), а продаж – (-1 копійка). Євро купують за 41,16 гривні (+10 копійок), а продають за 41,48 гривні (+8 копійок).

Що буде з доларом у перший тиждень вересня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що прийнятними будуть різновекторні коливання долара і євро в межах 0,3 – 0,5 гривні. А ширина спреду ситуативно також може збільшитися до рівня 0,5 – 0,7 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Однак наголошую: такі "брижі" є цілком очікуваними, адже ринок намагається підлаштуватися під майбутні реалії.

Відтак, за прогнозами експерта, коридор коливань, як і тижнем раніше, складе 37,5 – 38,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

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