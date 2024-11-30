Доллар в начале декабря: будет ли валюта резко меняться

Валютный эксперт уверяет, что в первую неделю декабря не стоит ожидать беспокойства по курсу доллара. Все же Нацбанк проводит достаточно эффективную политику по сдерживанию влияния инфляции на курсовые показатели. В то же время на рынке могут быть незначительные шаги вниз, а затем вверх, но они будут несущественными.

Чего ждать на рынке валют с декабря

В Украине инфляция может пересечь отметку в 10% за 2024 год, сообщает для 24 Канала банкир Тарас Лесовой. По его словам, это может повлиять и на курс американского доллара, но несмотря на все резкого роста цены не предвидится, а любые изменения будут медленными.

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В то же время Лесовой называет "бюджетный фактор" не угрожающим для рынка. После сентябрьского увеличения дефицита с запланированных 1,53 триллиона гривен до 1,8 триллиона такой "разрыв" вероятно будет покрываться новыми поступлениями международной финпомощи и внутренними источниками.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Замечу, что в течение 2 – 8 декабря мы будем наблюдать довольно привычное явление: иногда курсы валют будут "топтаться" на одном месте, делая незначительные шаги вниз, а затем вверх. Кроме того, не забывайте, что на валютном рынке действует режим "управляемой гибкости", который почти исключает любые стремительные курсовые изменения.

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Какого курса доллара ждать

Но вот важным в этот период для валютного рынка станет активность продавцов, особенно на наличном рынке. Дело в том, что на следующую неделю приходится Праздник Николая.

Мы не исключаем, что часть граждан, имеющих сбережения в валюте, может продать ее для того, чтобы приобрести родным подарки и приготовиться к предстоящим праздникам. Так что, есть шанс, что спрос и предложение в контексте праздников будут достаточно уравновешенными, что обязательно скажется на относительной стабильности курсов,

– добавляет банкир.

Таким образом, коридоры валютных колебаний на следующей неделе будут выглядеть так:

межбанк: 41,4 – 41,8 гривны за доллар,

наличный рынок: 41,5 – 42 гривны за доллар.

Подытоживая Лесовой заметил, что в начале декабря валютный рынок будет находиться в комфортных условиях, спрос и предложение могут находиться в балансе, как на межбанке, так и на наличном рынке.