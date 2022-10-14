Доллар торжествует: как долго валюта будет держать преимущество

Пока доллар стремительно растет, другие курсы валют переживают тяжелые времена. Почему доллар крепнет и при каких условиях курс валюты пойдет на убыль, читайте в материале.

Как сообщает Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU, подавляющее большинство курсов валют стран G–20 стремительно снизились по отношению к доллару за последние два года.

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На сегодняшний день мировая экономика столкнулась с проблемами, а именно с:

неопределенностью;

рекордной инфляцией;

угрозой рецессии (не в последнюю очередь из-за российского вторжения в Украину и его последствий).

На фоне этого, американская экономика чувствует себя намного лучше остальных стран.

Устойчивость американской экономики и рост ставок усиливают привлекательность доллара. Ведь в мире сейчас очень трудно найти лучшие доходности и более низкие риски, чем краткосрочные американские казначейские облигации,

– замечает Александр Мартыненко.

Почему доллар – это безопасный актив

Мартыненко отмечает, что доллар – это главная резервная и ключевая валюта большинства международных расчетов. Поэтому ее привлекательность растет в беспокойный период.

Однако укрепление доллара негативно повлияет на мировую экономику, поскольку это приводит к удорожанию импорта, к более высокой инфляции и более слабому спросу.

Больше всего страдают экономики с большой зависимостью от импорта или со значительной внешней долговой нагрузкой, особенно когда долг преимущественно деноминирован в долларах, и особенно если это развивающиеся экономики

– объясняет эксперт.

При каких условиях будет снижаться доллар

По словам главы департамента корпоративного анализа, это возможно в 3 случаях:

ускоренное понижение ставок Федеральной резервной системой;

договоренность между крупнейшими экономиками мира о понижении курса доллара;

скорое окончание войны в Украине – это уберет один из ключевых факторов неопределенности, повысит курс евро и снизит напряженность на рынках энергоносителей.

Однако, как пишет аналитик, все эти факторы пока выглядят недостижимыми или отдаленными во времени.

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Курс доллара на сегодня

По состоянию на 14 октября, доллар продолжает дешеветь:

Наличный курс доллара в банках остановился на среднем уровне 40,15 гривны за доллар при покупке (-5 копеек против 13 октября). В то время как продают ее за 41 гривну за доллар (без изменений).

Курс доллара в обменниках при покупке составляет 40,49 грн., а продажа – 40,75 грн., по данным finance.ua.

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 грн., а продажа – 40,76 90 грн.

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