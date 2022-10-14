Як повідомляє Олександр Мартиненко, голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU, переважна більшість курсів валют країн G–20 стрімко знизилися відносно долара за останні два роки.
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На сьогодні світова економіка зіткнулася з проблемами, а саме з:
- невизначеністю;
- рекордною інфляцією;
- загрозою рецесії (не в останню чергу через російське вторгнення в Україну та його наслідки).
На фоні цього, американська економіка почувається набагато краще за решту країн.
Стійкість американської економіки та зростання ставок посилюють привабливість долара. Адже у світі зараз дуже важко знайти кращі прибутковості та нижчі ризики, ніж короткострокові американські казначейські облігації,
— зауважує Олександр Мартиненко.
Чому долар – це безпечний актив
Мартиненко зазначає, що долар – це головна резервна та ключова валюта більшості міжнародних розрахунків. Через це її привабливість росте у неспокійний період.
Проте, зміцнення долара негативно вплине на світову економіку, бо це призводить до подорожчання імпорту, до вищої інфляції та слабшого попиту.
Найбільше страждають економіки з великою залежністю від імпорту або зі значним зовнішнім борговим навантаженням, особливо коли борг переважно деномінований у доларах, і особливо якщо це економіки, що розвиваються,
— пояснює експерт.
За яких умов знижуватиметься долар
За словами голови департаменту корпоративного аналізу, це можливо у 3 випадках:
- прискорене зниження ставок Федеральною резервною системою;
- домовленість між найбільшими економіками світу про зниження курсу долара;
- швидке закінчення війни в Україні – це прибере один із ключових чинників невизначеності, підвищить курс євро та знизить напруженість на ринках енергоносіїв.
Проте, як пише аналітик, всі ці фактори поки, що виглядають недосяжними, або віддаленими у часі.
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Курс долара на сьогодні
Станом на 14 жовтня, долар продовжує дешевшати:
- Готівковий курс долара в банках зупинився на середньому рівні 40,15 гривні за долар при купівлі (-5 копійок проти 13 жовтня). Тоді як продають її за 41 гривня за долар (без змін).
- Курс долара в обмінниках при купівлі становить 40,49 гривні, а продаж – 40,75 гривні, за даними finance.ua.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні, а продаж – 40,76 90 гривні.