Как массированные ракетные удары "бьют" по курсу доллара

Массовые ракетные удары России до сих пор продолжаются. В Украине из-за этого страдает энергетическая инфраструктура. Однако не влияет ли такая ситуация на курс, читайте в материале.

Как влияют ракетные удары на курс доллара

Как рассказывает 24 каналу Олег Пендзин, эксперт по экономическим вопросам, рост доллара в таких ситуациях – это чисто психологический момент. Он связан с тем, что люди напуганы, и соответственно пытаются уйти от угрозы.

Читайте также Мастер, ходлер или предприниматель: кто вы в криптообразовании

Например, доллар серьезно вырос в прошлый понедельник, потому что была небольшая волна бежавших из Киева людей. Однако эту миграционную составляющую сильно охладили новости о ракетных обстрелах во Львове. Стало ясно, что на сегодняшний момент в Украине нет безопасного места.

Олег Пендзин Эксперт по экономическим вопросам Я думаю, что сейчас не будет причин для подорожания доллара. Это можно видеть на примере обстрелов столицы 17 октября. Курс не отреагировал на прилет. Соответственно, не было и ажиотажа ни на доллар, ни на горючее. Люди привыкли к такой беде.

Интересно "Дешевле все равно не будет": эксперт посоветовал покупать доллары сейчас

Что с курсом доллара на сегодня

За сутки курс доллара упал в обменниках, а вот в банках наоборот – подрос.

Курс доллара в банках по состоянию на 18 октября при покупке составляет в среднем 40,30 гривны. В то время как продают ее за 40,99 гривны за доллар.

В обменниках покупают доллар в среднем за 40,27 гривны, а продают – за 40,85 гривны, по данным finance.ua.

Доллар на черном рынке на уровне 40,60 грн при покупке, продажа – 40,79 грн.

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржапредоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.