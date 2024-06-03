Официальный курс доллара держится на новой психологической отметке

За выходные доллар от НБУ вырос всего на 3 копейки, но несмотря на такое несущественное подорожание цена держится нового курсового диапазона в более 40 гривен. Евро же вплотную приблизилось к отметке в 44 гривны.

Официальный курс 3 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,53 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 3 копейки против 31 мая.

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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 43,98 гривны, что на 18 копеек больше, чем в прошлую пятницу.

Какой будет официальный курс доллара и евро 4 июня:

доллар – 40,48 гривны,

евро – 43,89 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 3 июня мая курс доллара таков:

В банках покупка составляет 40,50 гривны, а продажа – 41,10 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,53 гривны , а продажа – 41,11 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 41 гривны, а продажа – 41,10 гривны.

На что повлияет рост курса

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что население начало меньше продавать валюту и зато больше покупать.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Только за четыре дня недели чистый объем покупки населением валюты достиг 233,8 миллиона долларов, что на 43 миллиона больше, чем на предыдущей неделе.

Как объясняет Золотько, среди индикаторов ажиотажного спроса на наличном рынке является увеличение разрыва между курсами покупки и продажи. Кроме того, это высокие курсовые показатели.

Некоторые участники рынка даже пытались установить курс продажи в диапазоне 41,20 – 41,30 гривны за доллар,

– говорит банкир.

Именно усиление девальвационных ожиданий привело к росту курса, а выплата зарплат в начале недели поддержала курс американского доллара.

Впрочем Золотько ожидает, что ко второй половине недели состоится небольшое укрепление гривны.

На этой неделе курс продажи американского доллара может колебаться от 40,7 до 41,3 гривны за доллар.

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