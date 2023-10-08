"Взлетит" ли доллар: эксперт объяснил стоить ли массово покупать валюту

После отмены фиксированного курса наличный курс тоже может подорожать. Такие события вызывают волнение среди населения, пытающегося массово скупать валюту. Впрочем, разумно ли это делать сейчас – рассказывает эксперт.

Изменения от НБУ – это положительно или отрицательно для населения

Экономист Олег Гетман рассказал 24 Каналу, что, безусловно, изменение фиксированного курса на хотя бы ограниченно гибкий – это положительно для экономики страны. По его словам, многие эксперты говорили об изменении уже полгода, ведь факторы для того, чтобы переходить к гибкому курсу или частично гибкому курсообразованию сложились.

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Следовательно, в Украине сейчас нет безумного дефицита валюты, а межбанк более или менее сбалансирован из-за поступления валюты в огромные объемы помощи – в виде грантов, кредитов, макрофина. Это даже провоцирует избыток валюты.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы В то же время из-за того, что будет происходить умеренная девальвация гривны, для граждан это будет не совсем хорошо.

Однако экономика в этом нуждается. В Украине происходит дисбаланс импорта и экспорта. К примеру, страна импортирует на 20 миллиардов больше, чем экспортирует.

Именно при таких перекосах – и чтобы минимизировать их и увеличить экспорт – в странах с нормальной экономикой национальная валюта понемногу девальвирует, чтобы найти точку равновесия между экспортом и импортом.

Стоит ли скупать валюту сейчас

По словам Гетмана доллар никуда не "взлетит". Эксперт уверяет, что безумного роста цены не будет и девальвации тоже, ведь все контролируемо. Поэтому разгонять панику и скупать валюту не стоит.

Золотовалютные резервы сейчас находятся на уровне 40 миллиардов долларов. Этого достаточно для того, чтобы сдерживать коридор 37 – 37,5 гривны еще долго.

Впрочем, другой вопрос – как население будет сохранять свои сбережения: