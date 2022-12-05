Спрос на валюту будет увеличиваться, а курс будет расти: чего ждать от доллара на этой неделе

В течение прошлой недели наличный курс доллара удерживался в достаточно узком коридоре 40 – 40,30 гривен. В конце недели участники рынка предпринимали несколько попыток закрепить тренд на рост курса, но пока имеющегося объема спроса на иностранную валюту для этого было недостаточно.

Ситуация на наличном рынке

Есть ли давление на гривну

В ноябре общее сальдо валютных операций физических лиц оставалось отрицательным: в течение месяца население приобрело валюты на 391 миллион долларов больше, чем продало, рассказывает в комментарии 24 каналу Анна Золотько, ссылаясь на данные НБУ.

Интересно Купить или продать: что делать с долларом накануне блекаута

Для сравнения, в октябре этот показатель составил 373 миллиона долларов. То есть, в целом спрос на иностранную валюту со стороны населения превышает предложение и этот тренд сохраняется. Часть этого спроса, правда, приходится на безналичный рынок,

– делится банкирка.

Она отмечает, что в ноябре украинцы приобрели в этом сегменте 362 миллиона долларов, а продали 211 миллионов долларов. Поэтому, учитывая действующие ограничения, почти вся сумма приобретенной валюты – это покупка долларов и евро с размещением на депозитных вкладах. То есть реального давления на наличный курс эти операции не будут оказывать.

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение ближайшей недели я ожидаю постепенного увеличения спроса на иностранную валюту на наличном рынке и умеренного роста курса. На мой взгляд, курс доллара при этом будет находиться в диапазоне 40 – 40,80 гривны за доллар.

Также банкирша добавила, что поддержку гривни в наличном сегменте по-прежнему будут оказывать сделки по покупке иностранной валюты на безналичном рынке с размещением приобретенной валюты на депозитах. "Популярность этого способа покупки валюты понемногу растет и отвлекает часть спроса с наличного рынка", – добавила она.

Наличный курс 5 декабря