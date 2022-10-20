Доллар дешевеет: где выгоднее всего купить валюту

Доллар на наличном рынке подешевел за сутки. Выгоднее всего купить валюту можно в обменниках, а сдать на черном рынке.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 20 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,10 гривны за доллар при покупке (-15 копеек против 19 октября). В то время как продают ее за 40,80 гривны за доллар (-10 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 38,40 гривны (-10 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны за евро (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,38 гривны (+2 копейки), а продают – за 40,73 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают – за (-5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,63 гривны (+4 копейки) и продажа – 39,16 гривны (-12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,75 гривны (-2 копейки).

(-5 копеек), а продажа – (-2 копейки). Евро продают по 38,95 гривны (-10 копеек), а покупают за 39,20 гривны (-10 копеек).

Курс доллара: что прогнозируют эксперты

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что при более-менее равном инфопространстве курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах диапазона 40,6 – 41,6 гривны за доллар .

. Олег Пендзин, эксперт по экономическим вопросам, подчеркнул, что доллар дешевле не будет, ведь в бюджете-2023 он заложен на уровне 42 гривен. Так что если кто-то хотел купить валюту, стоит это делать уже.