Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 20 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,10 гривні за долар при купівлі (-15 копійок проти 19 жовтня). Тоді як продають її за 40,80 гривні за долар (-10 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 38,40 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривень за євро (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,38 гривні (+2 копійки), а продають – за 40,73 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – за (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,63 гривні (+4 копійки) та продаж – 39,16 гривні (-12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,75 гривні (-2 копійки).

(-5 копійок), а продаж – (-2 копійки). Євро продають по 38,95 гривні (-10 копійок), а купують за 39,20 гривні (-10 копійок).

Курс долара: що прогнозують експерти

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько прогнозує, що за умови більш-менш рівного інфопростору курс на готівковому ринку цього тижня знаходитиметься в межах діапазону 40,6 – 41,6 гривні за долар .

. Олег Пендзин, експерт з економічних питань, підкреслив, що долар дешевшим не буде, адже в бюджеті-2023 він закладений на рівні 42 гривень. Тож якщо хтось хотів купити валюту, варто це робити вже.