Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 19 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,25 гривні за долар при купівлі (-5 копійок проти 18 жовтня). Тоді як продають її за 40,90 гривні за долар (-9 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 38,50 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 39,60 гривень за євро (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,36 гривні (+9 копійок), а продають – за 40,78 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.

(+9 копійок), а продають – за (-7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,59 гривні (+19 копійок) та продаж – 39,28 гривні (-27 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,65 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,77 гривні (-2 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (-2 копійок). Євро продають по 39,05 гривні (-23 копійки), а купують за 39,30 гривні (+4 копійки).

Курс долара: що прогнозують експерти

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько прогнозує, що за умови більш-менш рівного інфопростору курс на готівковому ринку цього тижня знаходитиметься в межах діапазону 40,6 – 41,6 гривні за долар .

. Олег Пендзин, експерт з економічних питань, підкреслив, що долар дешевшим не буде, адже в бюджеті-2023 він закладений на рівні 42 гривень. Тож якщо хтось хотів купити валюту, варто це робити вже.