Доллар существенно подешевел: как изменился курс за выходные

Курс доллара продолжает уверенно снижаться. Доллар отошел под психологическую отметку в 42 гривны не только в банках, но и в обменниках и на черном рынке.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 3 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,20 гривны за доллар при покупке (-20 копеек против 30 сентября). В то время как продают ее за 42 гривны за доллар (-10 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39,50 гривны (без изменений), а продают в среднем за 40,80 гривны за евро (+20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,45 гривны (-41 копейка), а продают – за 41,94 гривны (-23 копейки), по данным finance.ua.

(-41 копейка), а продают – за (-23 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,66 гривны (-43 копейки) и продажи – 40,38 гривны (-47 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,60 гривны (-35 копеек), а продажа – 41,82 гривны (-38 копеек).

(-35 копеек), а продажа – (-38 копеек). Евро продают по 39,78 гривны (-32 копеек), а покупают за 40,20 гривны (-40 копеек).

Каким будет курс на этой неделе: прогноз

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 канала напомнила, что гривна на прошлой неделе окрепла, а курс снизился почти на гривну. Тот факт, что на фоне новостей о псевдореферендумах и последующих событиях гривна наоборот окрепла, означает, что рынок "отработал" эти новости раньше, еще на уровне ожиданий, во время предыдущей волны роста курса. Так что фактические события не стали неожиданностью и не повлияли на курс.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка При более-менее ровном информационном поле, на этой неделе курс гривны к доллару будет находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар. Но какие-либо серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания.

Напомним! В бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42 гривен, однако в конце 2023 прогнозируется до 50 гривен.

Что будет с курсом в октябре

Экономический эксперт в комментарии 24 канала рассказал, что в случае задержки финансовой помощи от ЕС НБУ может повысить официальный курс доллара. Сейчас официальный курс гривны по отношению к доллару НБУ зафиксировал на уровне 36,57 гривны.

Даниил Монин Экономический эксперт Таким образом, если финансовая помощь от ЕС будет задерживаться (5 миллиардов евро), велика вероятность того, что Национальный Банк примет решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39 – 40 гривен в октябре. И тогда ожидается наличный рост до 43 – 45 гривен.

Наличный курс будет на уровне 42 – 43 гривен, если официальный курс не изменится .

. Если НБУ решится на еще одно ослабление гривны, то составит 43 – 45 гривен.