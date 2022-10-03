Доллар существенно подешевел: как изменился курс за выходные
Курс доллара продолжает уверенно снижаться. Доллар отошел под психологическую отметку в 42 гривны не только в банках, но и в обменниках и на черном рынке.
Курс валют в банках
По данным "Минфина", 3 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,20 гривны за доллар при покупке (-20 копеек против 30 сентября). В то время как продают ее за 42 гривны за доллар (-10 копеек).
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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39,50 гривны (без изменений), а продают в среднем за 40,80 гривны за евро (+20 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,45 гривны (-41 копейка), а продают – за 41,94 гривны (-23 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,66 гривны (-43 копейки) и продажи – 40,38 гривны (-47 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,60 гривны (-35 копеек), а продажа – 41,82 гривны (-38 копеек).
- Евро продают по 39,78 гривны (-32 копеек), а покупают за 40,20 гривны (-40 копеек).
Каким будет курс на этой неделе: прогноз
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 канала напомнила, что гривна на прошлой неделе окрепла, а курс снизился почти на гривну. Тот факт, что на фоне новостей о псевдореферендумах и последующих событиях гривна наоборот окрепла, означает, что рынок "отработал" эти новости раньше, еще на уровне ожиданий, во время предыдущей волны роста курса. Так что фактические события не стали неожиданностью и не повлияли на курс.
При более-менее ровном информационном поле, на этой неделе курс гривны к доллару будет находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар. Но какие-либо серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания.
Напомним! В бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42 гривен, однако в конце 2023 прогнозируется до 50 гривен.
Что будет с курсом в октябре
Экономический эксперт в комментарии 24 канала рассказал, что в случае задержки финансовой помощи от ЕС НБУ может повысить официальный курс доллара. Сейчас официальный курс гривны по отношению к доллару НБУ зафиксировал на уровне 36,57 гривны.
Таким образом, если финансовая помощь от ЕС будет задерживаться (5 миллиардов евро), велика вероятность того, что Национальный Банк примет решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39 – 40 гривен в октябре. И тогда ожидается наличный рост до 43 – 45 гривен.
- Наличный курс будет на уровне 42 – 43 гривен, если официальный курс не изменится.
- Если НБУ решится на еще одно ослабление гривны, то составит 43 – 45 гривен.