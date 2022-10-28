Доллар стремительно дешевеет: за сколько можно купить валюту

Наличный курс доллара продолжает стремительно падать. Сколько стоит валюта в банках, обменниках и черном рынке, смотрите дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 28 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,30 гривны (-20 копеек против 27 октября). В то время как продают ее за 40 гривен (-10 копеек).

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Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,50 гривны (+20 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны за евро (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,09 гривны (-15 копеек), а продают - за 39,97 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продают - за (-13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,41 гривны (-14 копеек) и продажа – 39,59 гривны (+11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,57 гривны (-22 копейки), а продажа – 39,75 гривны (-25 копеек).

(-22 копейки), а продажа – (-25 копеек). Евро покупают по 38,85 гривны (-15 копеек), а покупают по 39,20 гривны (-22 копейки).

Продолжит ли доллар тенденцию падения

Курс доллара в ноябре будет зависеть от ситуации на межбанке, торговом и платежном балансах. Экономист Олег Гетман рассказывает, что на это будут влиять денежные поступления от США, ситуации с "зерновым коридором" и фактор войны, ситуации на фронте.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Наличный доллар в коридоре 37-42 гривны за доллар будет постоянно колебаться на следующий год. Никто пока не знает, в какую сторону это будет в следующем месяце.

Что прогнозировала эксперт на этой неделе

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозировала, что на этой неделе курс доллара будет находиться в коридоре 39,9 – 40,8 гривны за доллар. Также она отмечала стабильность на наличном рынке, о которой свидетельствует незначительный разрыв между курсом продаж и покупки. Он сократился до 10 – 11 копеек.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этогоотменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.