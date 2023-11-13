Доллар дешевеет, гривна крепнет: как это влияет на экономику Украины

На валютном рынке длительное время наблюдается укрепление гривны на безналичке. Официальный курс доллара уже составляет около 36 гривен. Хорошо это или плохо читайте дальше в тексте.

Укрепление гривны

В комментарии 24 Каналу экономист Андрей Шевчишин рассказал, что сейчас на рынке валют наблюдается снижение инфляции. Из-за этого давление на гривну снижается, соответственно Нацбанк снижает курс официального курса доллара.

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Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Мы видим, какая разница сохраняется между наличным и безналичным рынком. И нужно заметить, что курс, заложенный в бюджет, не является ориентиром для Нацбанка. Андрей Пышный, глава Нацбанка, на всех брифингах отдельно отмечает, что нет никакой цели дойти до такого курса. Это исключительно расчетный показатель для бюджета, размеров доходов и расходов, налоговой и таможни.

Что касается диспропорции курсов

По состоянию на 13 ноября, за данным НБУ, официальный курс доллара составляет 36,07 гривны.

Эксперт подтверждает, что такая проблема сейчас на рынке. И даже, несмотря на то, что Нацбанк продолжает проводить интервенции, курс гривны укрепляется. Шевчишин ставит под сомнение насколько такие действия эффективны.

– это влияние центрального банка (в Украине – НБУ) на валютный рынок и курс. Их производят путем закупки или продажи банком иностранной валюты в большом количестве.

Торговый баланс и платежный баланс ухудшаются. Есть большие риски по заявленным объемам помощи от наших западных партнеров, потому что она блокируется в Европе, а в США не могут принять соответствующие законопроекты,

– добавляет собеседник.

Таким образом, если международной помощи будет недостаточно, Украине придется сжигать золотовалютные резервы. По словам Шевчишина, тогда не будет другого способа, как изменить ситуацию на межбанке и отпустить курс.