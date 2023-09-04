Доллар и евро падают в цене: на сколько подешевели валюты за выходные
4 сентября 2023, 10:01Читати новину українською
В обменниках и черном рынке происходит существенный спад стоимости валют. За выходные евро при покупке в обменниках опустилось более 50 копеек, а доллар – на 20 копеек. Ситуация на черном рынке похожа.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 4 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,45 гривны (-5 копеек против 1 сентября), а продажа – 38,2 гривны (+3 копейки).
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- Наличное евро банки покупают за 40,65 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 41,5 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны (-20 копеек), а продажа – 37,92 гривны (-14 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,55 гривны (-54 копейки), а продажа – 41,33 гривны (-20 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-15 копеек), а продажа – 37,82 гривны (-18 копеек).
- Евро покупают за 40,8 гривны (-36 копеек), а продают за 41,23 гривны (-25 копеек).
Осенний доллар
Экономист Олег Гетман рассказал для 24 Канала, что осенью НБУ может отпустить курс, ведь угроз для девальвации нет. Кроме того, Украина имеет сейчас рекордные золотовалютные резервы, а значит, есть поступление валюты и есть профицитный текущий платежный баланс.
Так что если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации – укрепление гривны до 35 или до 33 гривен.
Впрочем, другое мнение высказал банкир Тарас Лесовой. Он прогнозирует, что курс может достичь осенью аж 37 – 40 гривен за доллар и 39 – 43 гривны за евро.
Что важно, адаптация к новым условиям вряд ли будет хаотичной. Регулятор очень взвешенно относится к реализации каких-либо принятых решений, поэтому рынку не будет угрожать состояние турбулентности.