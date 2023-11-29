Рост официального курс не прекращается: какого уровня достиг доллар

Уже несколько дней подряд доллар от НБУ растет в цене. За сегодняшний день, 29 ноября, курс подорожал на 15 копеек, в то время как евро выросло на 16 копеек.

Официальный курс 29 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 29 ноября составляет 36,36 гривны за доллар. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара подорожала на 15 копеек.

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Что касается евро, то курс валюты тоже значительно подорожал. На сегодняшний день цена достигла 39,81 гривны, что на 16 копеек больше, чем вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 30 ноября:

Доллар – 36,37 гривны,

Евро – 39,95 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 29 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,2 гривны , а продажа – 37,7 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,39 гривны , а продажа – 37,69 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,5 гривны, а продажа – 37,59 гривны.

Куда будет двигаться валютный рынок в декабре

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что в декабре рынок валюты будет иметь несколько направлений. С одной стороны режим управляемой гибкости, а с другой – очередной этап валютной либерализации (минимизация множественности валютных курсов).

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно предположить, что в декабре курсовые границы на межбанке будут на более широком уровне 36 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривну за евро.