Доллар дальше лезет вверх: официальный курс установил новую ценовую отметку

Официальный курс американской валюты медленно тянется к отметке в 39 гривен. Зато курс евро уже пересек отметку в 42 гривны за последние сутки.

Официальный курс 13 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,49 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 11 копеек против 12 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,04 гривны, что на 9 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 14 марта:

доллар – 38,78 гривны,

евро – 42,41 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 13 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,30 гривны, а продажа – 38,80 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,32 гривны , а продажа – 38,98 гривны .

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,73 гривны, а продажа – 38,90 гривны.

Что будет с гривной

Как рассказал экономист Сергей Фурса, курс валют останется в ближайшее время стабильным. То есть гривна не будет обесцениваться.

Сергей Фурса Экономист, инвестиционный банкир Не наблюдается никакого падения гривны. За последние несколько недель гривна колеблется, но никакого падения нет.

Он добавил, что курс движется то вверх, то вниз, одновременно оставаясь ориентировочно на одном и том же месте. Кроме того, причин для резкого падения или роста цены тоже нет.

В ближайшее время нет ни одной причины, которая может побудить гривну к какому-либо падению или росту. Нет ни одной причины для резкого движения курса гривны,

– уверяет эксперт.