Доллар заметно тянется вверх: что с официальным курсом

За выходные официальный курс вырос снова. Теперь валюта на уровне более 36,7 гривны. Евро тоже дорожает. Курс прибавил в цене на 11 копеек.

Официальный курс 11 декабря

По данным Нацбанка, официальный курс 11 декабря составляет 36,74 гривны за доллар. За выходные курс подорожал на 7 копеек.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 39,60 грн. Стоимость выросла на 11 копеек по сравнению с минувшей пятницей.

Каким будет официальный курс доллара и евро 12 декабря:

Доллар – 36,87 гривны,

Евро – 39,67 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 11 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 36,9 гривны , а продажа – 37,4 гривны .

, а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 36,97 гривны , а продажа – 37,58 гривны .

, а продажа – . На черном рынке: покупка – 39,8 гривны, а продажа – 40,73 гривны.

Что с долларом на рынке валют

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе, с понедельника по воскресенье стоимость доллара находилась в диапазоне 37,3 – 37,4 гривны. Следовательно, такая стабилизация свидетельствует о приближении рынка к балансным значениям.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На межбанке в течение прошлой недели наблюдались тенденции к постепенному росту курса доллара. Официальный курс НБУ, являющийся релевантным показателем ситуации на ВРУ, за неделю увеличился с 36,4 до 36,74 гривны за доллар. При этом объем интервенций регулятора несколько снизился по сравнению с прошлой неделей и составил довольно средние 546 миллионов долларов.

Кроме того, по прогнозам Золотько, стоимость наличных долларов в ближайшие дни будет находиться в диапазоне 37,2 – 37,6 гривны за доллар.

На этой неделе дополнительным фактором влияния на курс будет заседание комитета по монетарной политике НБУ и оглашение решения по учетной ставке и другим параметрам монетарной политики в четверг.

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