Доллар и евро дорожают в обменниках: сколько стоит валюта в Украине
- По состоянию на 20 января официальный курс доллара в Украине составляет 43,26 гривны, тогда как евро – 50,30 гривны.
- В обменниках доллар покупают по 43,06 гривны, продают по 43,58 гривны; тогда как покупка евро по 50,35 гривны, а продажа – 50,90 гривны.
Во вторник, 20 января, официальный курс доллара составляет 43,26 гривны, а евро – 50,30 гривны. Однако цены на иностранную валюту в украинских банках и обменниках несколько отличаются.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 20 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,05 гривны (-10 копеек) и продажа по 43,55 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро проходит по 50,20 гривен (+3 копейки), а продажа – по 50,83 гривны (+8 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,49 гривны (+7 копеек), а продать – по 43,55 гривны (+1 копейка).
- Зато покупка евро проходит по 50,60 гривны (+2 копейки), а продажа – по 50,85 гривны (+7 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,06 гривны (+13 копеек), а продают – по 43,58 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 50,35 гривны (+14 копеек), а продают – по 50,90 гривны (+22 копейки).
Почему гривна падает?
По словам банкира Анны Золотько, сезонное сосредоточение бюджетных и корпоративных платежей в первом квартале обычно подпитывает спрос на валюту и провоцирует короткие волны колебаний. В то же время сдерживающую роль играет активное валютное предложение со стороны экспортеров и агросектора: именно их поступления на рынок остаются определяющим фактором стабилизации курса.
Однако давление на валюту еще может усилиться: повторные удары по энергетической инфраструктуре и риски массовых отключений света способны быстро изменить краткосрочный баланс спроса и предложения. В случае необходимости срочного импорта топлива или роста бюджетных расходов на восстановление валютный рынок отреагирует почти мгновенно.
Эксклюзивно для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в период 19 – 25 января курсы доллара и евро могут прибавлять в цене (обычно в пределах 30 копеек), но так же быстро откатиться вниз.