Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 20 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,05 гривны (-10 копеек) и продажа по 43,55 гривны (-10 копеек).

Покупка евро проходит по 50,20 гривен (+3 копейки), а продажа – по 50,83 гривны (+8 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,49 гривны (+7 копеек), а продать – по 43,55 гривны (+1 копейка).

Зато покупка евро проходит по 50,60 гривны (+2 копейки), а продажа – по 50,85 гривны (+7 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,06 гривны (+13 копеек), а продают – по 43,58 гривны (+5 копеек).

Евро покупают по 50,35 гривны (+14 копеек), а продают – по 50,90 гривны (+22 копейки).

Почему гривна падает?

По словам банкира Анны Золотько, сезонное сосредоточение бюджетных и корпоративных платежей в первом квартале обычно подпитывает спрос на валюту и провоцирует короткие волны колебаний. В то же время сдерживающую роль играет активное валютное предложение со стороны экспортеров и агросектора: именно их поступления на рынок остаются определяющим фактором стабилизации курса.

Однако давление на валюту еще может усилиться: повторные удары по энергетической инфраструктуре и риски массовых отключений света способны быстро изменить краткосрочный баланс спроса и предложения. В случае необходимости срочного импорта топлива или роста бюджетных расходов на восстановление валютный рынок отреагирует почти мгновенно.

Эксклюзивно для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в период 19 – 25 января курсы доллара и евро могут прибавлять в цене (обычно в пределах 30 копеек), но так же быстро откатиться вниз.