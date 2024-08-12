Где самый высокий курс валют после выходных

После выходных валюты везде прибавили в цене: как в банках, так и на черном рынке. Купить доллар дороже всего на сегодня в банках, а вот евро – в обменниках. В то же время обменять самое высокое валюты можно на черном рынке.

Курс валют в банках

По состоянию на 12 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 40,90 гривны (+9 копеек против 9 августа) и продажа – по 41,40 гривны (+10 копеек).

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Покупка евро происходит по 44,62 гривны (+2 копейки), а продажа – по 45,25 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,28 гривны (+8 копеек), а продать – по 41,38 гривны (+8 копеек).

(+8 копеек), а продать – по (+8 копеек). Покупка евро по 45,10 гривны (+15 копеек), а продажа по 45,25 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,70 гривны (+15 копеек), а продают – по 41,38 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+15 копеек), а продают – по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,66 гривны (+6 копеек), а продают – по 45,31 гривны (+1 копейка).

Какой прогноз курса на этой неделе

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе, как и на прошлой неделе, продлится курсовой "промежуточный период".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кульминация на валютном рынке "отложена" на осень, когда курсовые показатели будут незначительными и достаточно прогнозируемыми темпами могут достичь значений заложенных в бюджет на 2024 год. То есть, отметки 42,10 гривен за доллар.

Коридоры валютных колебаний на межбанке будут достигать 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро, а на наличном рынке – 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.