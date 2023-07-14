Положительный сценарий наиболее вероятен: что будет с курсом доллара в июле

В условиях широкомасштабной войны любые прогнозы относительно курса доллара должны иметь в себе положительный и отрицательный сценарии. Однако в июле ситуация обещает быть стабильной.

От чего будет зависеть курс доллара

Директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик рассказал, что при прогнозировании будущего курса следует учитывать очень много влияющих на него факторов.

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В текущих военно-политических условиях целесообразно рассматривать два варианта развития событий на валютном рынке – базовый (оптимистический), когда ситуация на фронте и в экономике существенно не меняется, а валютный курс устанавливается "в ручном режиме", и пессимистический для гривны, когда валюту намеренно девальвируют/отпускают в свободное плавание, происходят события, резко ухудшающие ожидания инвесторов и бизнеса на перспективу,

– объяснил он.

Он подчеркнул, что в июле положительный сценарий является базовым. На это есть несколько причин:

низкое давление рыночных факторов на валютный курс из-за замещения импортного продовольствия отечественными товарами;

давление по финансовому счету не будет ощутимым из-за незначительного объема плановых платежей в этом месяце, сохранения административных ограничений на валютном рынке;

постепенное снижение спроса на импортируемые горюче-смазочные материалы;

повышение внимания общественности к "скоординированным действиям" отдельных участников валютного рынка.

Имея достаточные ЗВР, при таких условиях Нацбанк будет купировать колебания курса гривны по меньшей мере до тех пор, пока ситуация "на других участках" контролируется. Стрессы должны быть дозированными,

– добавил он.

Что будет с курсом доллара в июле

В Центре биржевых технологий согласились с мнением Виктора Шулика и добавили, что стабильным будет не только доллар, но и евро.

В июле курс доллара США и евро в Украине будет стабильным. Средний курс продажи доллара США сохранится в диапазоне 36,5 – 37 гривен, а евро – в пределах 39 – 40,5 гривен. Оптимистическую динамику ожидаем по нескольким причинам. В первую очередь НБУ активно работает на валютной арене с самого начала войны, принимая меры для ослабления возможных колебаний стоимости доллара и евро. Это создает благоприятные условия для предсказуемости валютного курса,

– рассказал аналитик ЦБТ Максим Орищак.

Потоки внешнего кредитования остаются стабильными, а это в свою очередь поддерживает уровень золотовалютных резервов страны и предотвращает угрозы девальвации гривны.

Это связано с долгосрочным доверием международных кредиторов к экономическому потенциалу Украины. Несмотря на военные действия и разрушения, экономическая активность в Украине сохраняется. Бизнесы функционируют и вкладывают средства в свое развитие, что способствует поддержанию относительной стабильности валютного рынка.

– добавил Орищак.

Курс доллара и евро в июле обещает быть стабильным, без изменений стоимости более 2%.

Какой курс доллара 14 июля

В течение суток курс доллара не изменился. Например, продажа в обменниках выросла на 7 копеек, а покупка на черном рынке и в банках снизилась на 3 – 5 копеек.