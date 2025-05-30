Останется ли доллар глобальной валютой

Несколько национальных валют могли бы составить конкуренцию доллару как глобальной валюте. Однако вряд ли они смогут сместить его с первого места в мире.

Что будет с долларом в будущем

Доллар ослабевает уже давно, не только из-за роста государственного долга США и нынешней политики президента Дональда Трампа. Ослабление его как основной резервной валюты началось еще в 2015 году, когда доллар достиг своего пика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Впрочем, даже несмотря на свою слабость, доллар, по мнению заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, останется основной валютой в мире, поскольку занять его роль ни одна из валют не сможет.

В ближайшее десятилетие доллар точно будет оставаться основной мировой резервной валютой. Однако его конкуренты, скорее всего, потрошечки будут ослаблять эту его роль,

– пояснил Николайчук.

Важно! По мнению Николайчука, США останутся крупнейшей экономикой в мире. А финансовые рынки в долларах, скорее всего, продолжат играть ведущую роль в мире.

Какие альтернативы доллару как глобальной валюте

Из-за большого дефицита государственного бюджета США и постоянно растущего государственного долга постепенно вера в доллар как основную резервную валюту уменьшается. Влияет на это и применение финансовых санкций американскими властями и посягательство на независимость Федеральной резервной системы.

Все эти факторы заставляют искать альтернативы доллару. Однако ни одна из них, по мнению Николайчука, сегодня не имеет никакого шанса "столкнуть доллар с пьедестала". Впрочем на региональном уровне может усилиться роль как китайского юаня, так и евро.

Я не исключаю, что увеличится роль, например, бразильского реала, если мы говорим о регионе Южной Америки. Будет усиливаться роль криптовалют. Однако не настолько, чтобы столкнуть доллар с пьедестала,

– добавил заместитель председателя НБУ.

Региональные валюты имеют свои слабости, которые не позволят им получить ведущую роль в мире.

Стоит знать! По мнению Николайчука, развитие новых технологий и платежных систем вообще уменьшит необходимость иметь какую-то одну мировую валюту в качестве резервной, чтобы эффективно проводить международные расчеты.