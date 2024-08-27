Где курс доллара и евро почти не изменился за последние сутки

Пока в банках и в обменниках цена покупки и продажи доллара и евро колеблется вверх и вниз, на черном рынке изменений по стоимости валют почти не произошло.

Курс валют в банках

По состоянию на 27 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,15 гривны (+5 копеек против 26 августа) и продажа – по 41,60 гривны (+9 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,80 гривны (+20 копеек), а продажа – по 46,45 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,40 гривны (без изменений), а продать – по 41,50 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 46 гривен (без изменений), а продажа по 46,19 гривны (-6 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,80 гривны (-17 копеек), а продают – по 41,58 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продают – по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46 гривен (+19 копеек), а продают – по 46,40 гривны (+5 копеек).

Что происходило на валютном рынке

По словам банкира Анна Золотько, с которыми она поделилась с 24 Каналом, на этой неделе на рынке будут наблюдать тенденции прошлой недели. Поэтому прогнозируется, что амплитуда курсовых колебаний может несколько возрасти на межбанке, а на наличном рынке реакция не будет такой гибкой.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Ближе к концу недели из-за начала периода выплат зарплат украинцам, возможно небольшое подорожание доллара. Следует отметить, что в период завершения каникул украинцы нуждаются в большем количестве гривневой ликвидности для подготовки детей к учебе. Поэтому на этот раз влияние "зарплатного" фактора, на мой взгляд, будет ограниченным.

Ожидается, что курс американской валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.