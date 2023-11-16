Затишье в банках: курс доллара держится почти того уровня, что и вчера

За сутки доллар в банках не изменился в цене. Лишь незначительные колебания наблюдаются в направлении роста в обменниках, на черном рынке наоборот определенный спад. Евро убежало недалеко.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,4 гривны (без изменений против 15 ноября), а продажа – 37,85 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,17 гривны (+12 копеек), а продажа – в среднем за 40,82 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,43 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,79 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,4 гривны (+7 копеек), а продажа – 40,9 гривны (+4 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-5 копеек), а продажа – 37,78 гривны (+7 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (+7 копеек). Евро покупают за 40,5 гривны (+3 копейки), а продают за 40,75 гривны (-5 копеек).

Какая ситуация на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказывает, что укрепление гривни за последние 2 недели вполне ожидаемо. Впрочем, такие периодические незначительные изменения курсов валют являются нормальным явлением на рынке.

Тарас Лесовой начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время, как мы отмечали на прошлой неделе, со временем колебания курсов могут стать заметнее в случае, если регулятор решит предоставить еще больше "свободы" на межбанке, откорректировав объемы и периодичность валютных интервенций.

По прогнозам Лесового, основные показатели на валютном рынке на следующей неделе почти не изменятся. Следовательно, диапазон текущих колебаний на межбанке будет на уровне 0,1–0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи будет оставаться мизерной – до 0,1 гривны.

Курс на наличном рынке будет на уровнеи 39–41 гривен за евро. Спред, как и текущие колебания, не превысят 0,5 гривны.