Официальный доллар резко опустился: к какой ценовой отметке тяготеет валюта

Нацбанк начал опускать курс доллара в цене. Стоимость уже составляет почти 39 гривен. В то же время евро пока держится тенденции роста.

Официальный курс 5 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,02 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 17 копеек против 4 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,34 гривны, что на 8 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 8 апреля:

доллар – 38,84 гривны,

евро – 42,09 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 5 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,95 гривны, а продажа – 39,40 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,10 гривны , а продажа – 39,50 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,27 гривны, а продажа – 39,37 гривны.

Что будет с долларом на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что с новой недели стоит ожидать изменений на валютном рынке. Он отмечает, что могут происходить колебания как в сторону роста, так в сторону удешевления.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вряд ли какие-либо изменения курсов выйдут за пределы валютных коридоров, что также можно считать положительным признаком "здорового" рынка.

Кстати, как прогнозирует Лесовой, курс доллара может быть на межбанке и наличном рынке на уровне 39 – 40 гривен. А евро будет колебаться в диапазоне 42 – 43,5 гривны (межбанк) и 41 – 43,5 гривны (наличный рынок).

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