Официальный доллар резко опустился: к какой ценовой отметке тяготеет валюта
Нацбанк начал опускать курс доллара в цене. Стоимость уже составляет почти 39 гривен. В то же время евро пока держится тенденции роста.
Официальный курс 5 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,02 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 17 копеек против 4 апреля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,34 гривны, что на 8 копеек больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 8 апреля:
- доллар – 38,84 гривны,
- евро – 42,09 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 5 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,95 гривны, а продажа – 39,40 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,10 гривны, а продажа – 39,50 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,27 гривны, а продажа – 39,37 гривны.
Что будет с долларом на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что с новой недели стоит ожидать изменений на валютном рынке. Он отмечает, что могут происходить колебания как в сторону роста, так в сторону удешевления.
Вряд ли какие-либо изменения курсов выйдут за пределы валютных коридоров, что также можно считать положительным признаком "здорового" рынка.
Кстати, как прогнозирует Лесовой, курс доллара может быть на межбанке и наличном рынке на уровне 39 – 40 гривен. А евро будет колебаться в диапазоне 42 – 43,5 гривны (межбанк) и 41 – 43,5 гривны (наличный рынок).Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.