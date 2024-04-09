Скакнул резко вверх: как подорожал официальный курс доллара

После спада стоимости курс доллара от НБУ снова начал набирать цену. За последние сутки стоимость достигла почти 39 гривен за валюту. Курс евро также не отстает от тренда.

Официальный курс 9 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,98 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 14 копеек против 8 апреля.

Читайте также Дополнительные миллиарды гривен: как Украина может увеличить поступления в госбюджет

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,20 гривны, что на 11 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 10 апреля:

доллар – 38,99 гривны,

евро – 42,35 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 9 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,80 гривны, а продажа – 39,30 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39 гривен , а продажа – 39,50 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,24 гривны, а продажа – 39,35 гривны.

Какая цена наличного доллара

Для 24 Канала банкир Анна Золотько спрогнозировала, что на этой неделе курс американской валюты на наличном рынке будет колебаться от 39 гривен до 39,6 гривны за доллар.

На прошлой неделе доллар всюду – от 39,38 гривны до 39,50 гривны за доллар. А к концу недели средняя стоимость доллара опустилась до 39,2 – 39 39,25 гривны за доллар.

Как добавляет Золотько, именно поэтому бизнес активно реализовывал накопленное отложенное предложение валюты. Поэтому НБУ не только продавал ее из резервов, но и покупал.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Поэтому НБУ не только продавал ее из резервов, но и покупал.

Банкир отмечает, что из-за укрепления гривны во второй половине прошлой недели, на этой неделе стоит ожидать разворота этого тренда.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.