Курс доллара пересек психологическую отметку и продолжает падать

20 октября 2023, 10:37
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Курс доллара на наличном рынке пересек психологическую отметку в 38 гривен и продолжает снижаться. Существеннее всего за сутки американская валюта снова подешевела в обменниках.

Курс валют в банках

  • По состоянию на 20 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,95  гривны (-5 копеек против 19 октября), а продажа – 38,08 гривны (-7 копеек).

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  • Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,25 гривны (-6 копеек), а продажа – в среднем за 40,45 гривны (-6 копеек).

Курс в обменниках

  • В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,82  гривны (-75 копеек), а продажа – 38,22 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,23 гривны (+23 копейки), а продажа – 40,63 гривны (-14 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,73  гривны (-9 копеек), а продажа – 38,12 гривны (+4 копейки).
  • Евро покупают за 40,05 гривны (-20 копеек), а продают за 40,56 гривны (+11 копеек).

Каким будет курс этой недели

На этой неделе банкирша Анна Золотько ожидает постепенного укрепления гривни на наличном рынке. При этом же с высокой вероятностью стоимость доллара на ВРУ начнет умеренно расти, возвращаясь к отметкам, фиксировавшимся на старте режима управляемой гибкости.

 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением. Следовательно стоимость наличного доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,20 гривны за доллар.

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Автор: Дар'я Вереньова