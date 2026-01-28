Доллар упал до четырехлетнего минимума: что происходит с курсом и кто от этого выиграет

Доллар ослаб относительно евро, достигнув минимума последних лет. Однако от укрепления евро больше выиграют американские международные компании, чем ориентированные на экспорт европейские экономики.

Что влияет на ослабление доллара?

Евро пересек отметку 1,20 доллара впервые с июня 2021 года. Ослабление доллара не означает коллапса, ведь он и раньше достигал подобных уровней. В то же время мировые рынки продолжают расти, а американские компании имеют экспортное преимущество на мировом рынке. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Как пишет Bloomberg, индекс доллара (Bloomberg Dollar Spot Index) снизился до самой низкой отметки с марта 2022 года, что способствовало росту других мировых валют.

Внешняя политика президента США Дональда Трампа беспокоит партнеров и ведет к потере доверия союзников, отмечает эксперт. На фоне этого некоторые частные фонды, в первую очередь северо-западных стран Европы, сокращают долю американских гособлигаций в своих портфелях.

В то же время глобальное ослабление доллара способствует укреплению евро, британского фунта, норвежской кроны, швейцарского франка, а также росту цен на золото и серебро.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Мир переживает период "дедолларизации", когда риски нахождения в долларе превышают риски нахождения в других активах. Или доходность, которая предлагается по американским облигациям, оказывается не настолько привлекательной, чтобы оставаться в долларе. Политика Трампа очень пугает в первую очередь партнеров, Европу, Азию.

По словам финансового аналитика, сейчас рынок находится в фазе высокой турбулентности, что приводит к довольно сильным и неожиданным движениям. Частично они являются реакцией на геополитическую неопределенность и торговые риски. Однако важным фактором является также решение Федеральной резервной системы по учетной ставке по итогам заседания 28 января. Рынки ожидают, что она останется неизменной – до 3,75%.

Индекс доллара. Источник – Bloomberg

Обратите внимание! Стабильность доллара подрывает и стремительный рост долговой нагрузки Соединенных Штатов, а также ожидания нового шатдаун, то есть временное прекращение работы правительства из-за отсутствия финансирования вследствие споров между демократами и республиканцами в Конгрессе. Переговоры по урегулированию ситуации могут быть довольно длительными, ведь предыдущая пауза длилась 43 дня.

Андрей Шевчишин говорит, что еще одним фактором ослабления доллара является экономическая ситуация в Японии, которая переживает кризис на собственном рынке государственных облигаций.

Япония имеет накопленных более 1,2 триллиона долларов облигаций и для финансирования собственного бюджета может перейти к его продаже уже до конца этой недели. И если это случится, доллар будет находиться под сильным давлением. Поэтому сейчас есть такое предположение, что Центробанк Америки начал понемногу покупать японскую иену, чтобы когда Япония выйдет с продажей, не было такого колоссального шока для рынка,

– говорит финансовый аналитик.

Кто выиграет от ослабления доллара?

В ответ на вопрос об ослаблении доллара президент США Дональд Трамп назвал курс "замечательным", пишет Politico. Он заявил: "Посмотрите на бизнес, который мы ведем. Доллар имеет превосходные результаты".

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что подобная риторика Трампа опирается на тот факт, что благодаря ослаблению доллара американские международные компании получают экспортное преимущество на мировом рынке: в валютах других стран их товары стоят меньше, что приводит к росту продаж.

Сейчас мы видим фактически девальвацию доллара, что делает американские товары и услуги более конкурентоспособными на мировом рынке, а американские трансатлантические компании зарабатывают на этом. Например, Google, Microsoft, Nvidia, которые продают свои товары не только в Америке, но и по всему миру. Их прибыль в долларах растет, если компания продаст в Европе то же количество товаров по значительно большей стоимости евро, то получит больше,

– заключает эксперт.

В то же время для Европы укрепление евро может стать ограничительным фактором для экспорта, ведь европейские товары дорожают для покупателей за пределами еврозоны и ценовая конкурентоспособность падает.

Как реагирует на колебания евро-доллара валютный рынок в Украине?

Национальный банк сглаживает чрезмерные колебания на валютном рынке в режиме управляемой гибкости. На 29 января официальный курс доллара в Украине составляет 42,76 гривны (-19 копеек против 28 января), а евро – 51,22 гривны (снижение менее 1 копейки).

Соответственно цена в банках и на черном рынке на американскую валюту падает, а на европейскую – растет.

Мы видим продолжение роста стоимости евро, который уже на наличном рынке превысил отметку 51,8, и на межбанке он стабильно превысил отметку 51. Нацбанк пытается его сдержать лишь снижением доллара. Поэтому стоимость доллара снова вернулась к отметкам 42,80. При этом Нацбанк также пытается сдерживать это девальвационное давление на рынок более сильными интервенциями. То есть Украина остается заложником этой мировой ситуации, глобальных тенденций евро-доллара,

– резюмирует Андрей Шевчишин.

Финансовый аналитик предполагает, что Нацбанк будет продолжать сдерживать рост евро, ведь для украинской экономики он является проинфляционным фактором.

Какой курс валют прогнозируют в феврале?