Доллар продолжает дешеветь: как изменился курс за выходные
30 октября 2023, 10:32Читати новину українською
Курс доллара на наличном рынке продолжает падать, однако не столь значительными темпами, как на прошлой неделе. Существеннее всего американская валюта изменилась в цене в банках, а вот на черном рынке курс практически без изменений.
Курс валют в банках
- По состоянию на 30 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 гривны (-7 копеек против 27 октября ), а продажа – 38,05 гривны (-5 копеек).
Читайте также Почему гривневые депозиты выгоднее валютных
- Покупка наличного евро в среднем производится по 39,90 гривен (без изменений), а продажа – в среднем за 40,45 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,42 гривны (-5 копеек), а продажа – 38 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,85 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,49 гривны (-1 копейка).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,85 гривны (без изменений), а продажа – 37,94 гривны (-2 копейки).
- Евро покупают за 40,15 гривны (без изменений), а продают за 40,31 гривны (-4 копейки).
Что будет с курсом доллара на этой неделе
Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что наблюдавшееся с начала прошлой недели умеренное сокращение спроса на иностранную валюту привело к плавному снижению стоимости доллара на наличном рынке уже в первые дни. Но гораздо более сильное влияние на курс оказало решение правления НБУ по дизайну монетарной политики.
Через период выплат зарплат украинцам я ожидаю на этой неделе замедление указанных трендов. На мой взгляд, стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах 37,6 – 38,2 гривны за доллар.