Доллар продолжает дешеветь: как изменился курс за выходные

Курс доллара на наличном рынке продолжает падать, однако не столь значительными темпами, как на прошлой неделе. Существеннее всего американская валюта изменилась в цене в банках, а вот на черном рынке курс практически без изменений.

Курс валют в банках

По состоянию на 30 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 гривны (-7 копеек против 27 октября ), а продажа – 38,05 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,90 гривен (без изменений), а продажа – в среднем за 40,45 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,42 гривны (-5 копеек), а продажа – 38 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продажа – (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,85 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,49 гривны (-1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,85 гривны (без изменений), а продажа – 37,94 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 40,15 гривны (без изменений), а продают за 40,31 гривны (-4 копейки).

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что наблюдавшееся с начала прошлой недели умеренное сокращение спроса на иностранную валюту привело к плавному снижению стоимости доллара на наличном рынке уже в первые дни. Но гораздо более сильное влияние на курс оказало решение правления НБУ по дизайну монетарной политики.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Через период выплат зарплат украинцам я ожидаю на этой неделе замедление указанных трендов. На мой взгляд, стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах 37,6 – 38,2 гривны за доллар.

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