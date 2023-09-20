Доллар снова дорожает: как изменилась валюта за сутки

В банках продажи и покупки валюты существенно возросли. Похожая ситуация наблюдается и на черном рынке. Впрочем, в обменниках покупка тает в цене.

Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 20 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,95 гривны (+20 копеек против 19 сентября), а продажа – 38,65 гривны (+15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,7 гривны (+19 копеек), а продают в среднем по 41,52 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,97 гривны (-19 копеек), а продажа – 38,6 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продажа – (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,88 гривны (-19 копеек), а продажа – 41,56 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,34 гривны (+14 копеек), а продажа – 38,55 гривны (+19 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+19 копеек). Евро покупают за 41,12 гривны (+22 копейки), а продают за 41,4 гривны (+20 копеек).

Каким будет курс валют в 2024 году

Как прогнозирует Елена Коробкова, экспредседатель Совета НАБУ, курс валют в следующем году будет нестабильным.

Елена Коробкова Членкиня Совета Независимой ассоциации банков Украины Мы все зависим от ситуации безопасности, которая не может быть описана экономическими формулами. Сейчас не только Украина, но и международные партнеры готовят бюджеты на следующий год, и мы надеемся, что объем финансирования Украины будет сохранен по крайней мере на уровне 2023 года.

Следовательно, если международная помощь будет на том же уровне, что и была, то существенных изменений курса не будет.

Как сообщает Коробкова, в октябре курс может колебаться на уровнеБольше всего на валюту повлияет погашение внешних долгов Украины, нынешняя сумма выплат составляет – 2 миллиарда долларов.