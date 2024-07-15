Новая психологическая отметка доллара: какую цену установил НБУ

Официальный доллар пересек психологическую отметку в 41 гривну. Ожидается, что цена валюты будет держаться пока в этом диапазоне. Курс евро также достиг своей самой высокой цены и будет продолжать дорожать.

Официальный курс 15 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,04 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 16 копеек против 12 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,68 гривны, что на 30 копеек больше, чем на прошлой неделе.

Какой официальный курс доллара и евро 16 июля:

доллар – 41,01 гривны,

евро – 44,72 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 15 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,75 гривны , а продажа – 41,25 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,53 гривны , а продажа – 41,23 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,15 гривны.

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Банкир Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что курс, который превысил отметку в 41 гривну, само по себе усиливает спрос на приобретение валюты со стороны населения.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Поэтому на этой неделе я не исключаю попытки со стороны участников наличного валютного рынка поднять стоимость доллара.

Золотько прогнозирует, что на валютном рынке следует ожидать повышенной волатильности. Ведь преодоление психологической отметки 41,0 гривны за доллар в безналичном сегменте побуждает импортеров ускорить закупку валюты.

В то же время экспортеров, наоборот, занять выжидательную позицию. Но на наличном рынке пока нет потенциала для существенного роста курса доллара,

– говорит банкир.

Ожидается, что в течение недели курс может колебаться в диапазоне от 40,80 гривны до 41,30 гривны.

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