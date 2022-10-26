Доллар почти по 39: где выгоднее всего купить валюту

Наличный курс доллара практически вплотную приблизился к 39 гривнам. Последний раз курс был на этом уровне в августе. Где выгоднее всего сегодня купить и сдать валюту и чего ждать от курса на этой неделе, рассказываем дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 26 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,40 гривны (-40 копеек против 25 октября). В то время как продают ее за 40,40 гривны (-20 копеек).

Читайте также Паспорт, репутация и билет в кино: как будут использовать NFT в будущем

Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,30 гривны (-10 копеек), а продают в среднем за 39,40 гривны за евро (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,30 гривны (-27 копеек), а продают – за 40,21 гривны (-27 копеек), по данным finance.ua.

(-27 копеек), а продают – за (-27 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,17 гривны (-3 копейки) и продажа – 39,37 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,85 гривны (-25 копеек), а продажа – 40,05 гривны (-25 копеек).

(-25 копеек), а продажа – (-25 копеек). Евро покупают по 38,72 гривны (+2 копейки), а покупают за 39 гривны (без изменений).

Каким будет курс этой недели

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отмечает стабильность на наличном рынке. Об этом свидетельствует незначительный разрыв между курсом продаж и покупки, который сократился до 10 – 11 копеек.

Что касается прогнозируемого наличного курса на этой неделе, то если общая ситуация существенно не ухудшится, он будет находиться в коридоре 39,9 – 40,8 гривны за доллар.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этогоотменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.